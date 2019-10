Possenheim vor 1 Stunde

Possenheimer Kerm wird ausgegraben

Mit dem "Ausgraben" der Kirchweih beginnt am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr die Kirchweih in Possenheim. Abends hat das Bürgerhaus geöffnet, das einschließlich Montag Mittelpunkt des Festgeschehens ist, heißt es in einer Pressemitteilung.