Posaunenchor gewinnt beim Pokalschießen der SG Füttersee

Beim Pokalschießen der Schützengesellschaft Füttersee gewann dieses Jahr eine Mannschaft des Posaunenchors Füttersee. Mit 215 Ringen holten sie den Pokal, den Schützenmeister Michael Petschl beim Starkbierfest der SG überreichte, heißt es in einer Pressemitteilung. Nur knapp dahinter lag auf Platz zwei die Feuerwehr Burggrub/Neugrub mit 212 Ringen, Platz drei ging an die Dorfgemeinschaft Dürrnbuch (203 Ringe). Eingeladen waren wieder alle Vereine und Gruppierungen aus der Großgemeinde Geiselwind. Sogar der Gemeinderat beteiligte sich am sportlichen Wettkampf. Außerdem fand wieder das Glücksschießen statt. Hier gewann Andreas Klein mit einem 159,2 Teiler. Im Bild die Gewinner der Vereine (von links): Gertraud Winkler, Armin Winterstein, Kerstin Wittmann, Helmut Enk, Andreas Klein (Gewinner des Glücksschießens), Rudolf Enzbrenner, Schützenmeister Michael Petschl und Bürgermeister Ernst Nickel.