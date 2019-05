Polizisten nehmen verwirrte Frau in Obhut

Eine verwirrte Frau wurde der Polizei Kitzingen am Dienstagvormittag gemeldet.

Laut Polizeibericht fiel die Frau in einer Tankstelle am Mainfrankenpark auf, weil sie sich länger in einer Toilette eingeschlossen hatte. Die Polizisten trafen die Frau in einem verwirrten Eindruck und ohne Schuhe an. Ihre Geldbörse und auch die Fahrzeugschlüssel für ihr Auto wurden auf dem Tankstellengelände gefunden. Die verständigten Eltern nahmen ihre Tochter in Obhut, heißt es am Ende des Berichts.