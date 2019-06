Hüttenheim vor 27 Minuten

Polizisten beenden Trunkenheitsfahrt

Polizisten haben am am Samstag kurz vor 9 Uhr einen 29-jährigen VW-Fahrer in Hüttenheim einer Routinekontrolle unterzogen. Dabei stellten sie fest, dass von dem Mann deutlicher Alkoholgeruch ausging, heißt es im Polizeibericht.