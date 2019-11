Polizeiübung: Schüsse und Schreie in den Marshall Heights

Ein Schuss pfeift durch die Luft, es raucht, Leute schreien, schwarz gekleidete Gestalten rennen durch die ehemalige US-Kaserne Marshall Heights in Kitzingen. "Keine Angst, das ist nur eine Übung", sagt ein Polizist, der in einem Einsatzbus am Marshall-Heights-Ring sitzt. Etliche Polizeibusse und-autos säumen den Straßenrand. Auch von der B 8 aus sind Einsatzfahrzeuge und bewaffnete Polizisten zu sehen. Die Wohnblöcke, in und zwischen denen etwa 200 Polizisten üben, sind mit einem Metallzaun weitläufig abgesperrt.

Den Umgang mit Randalierern üben

Die Bereitschaftspolizisten üben in einem Qualifizierungstraining, wie sie gegen randalierende Demonstranten vorgehen können und sollen, erklärt die Pressestelle der Bereitschaftspolizei in Bamberg dazu. Und das unter möglichst realen Bedingungen. Außer in Kitzingen wird in den kommenden zwei Wochen auch in Würzburg trainiert.

Grund für die nicht angekündigte Übung: Immer wieder geschieht es, dass Demonstrationen eskalieren und Läden, Passanten oder Polizisten attackiert werden. Als Beispiel nennt die Pressestelle eine Demo in Nürnberg, bei der ein Gemüseladen angegriffen wurde. Um solche Situationen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, üben die Bereitschaftspolizisten Einsatztaktiken und Strategien, erklärt die Pressestelle.