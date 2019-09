Polizeikontrolle: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren

Samstagnacht, um 02.30 Uhr, haben Polizisten einen 24-jährigen Mercedes-Fahrer in der Mainstockheimer Straße in Kitzingen angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein entsprechender Test verlief positiv, so dass eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, teilt die Polizei mit.