Kitzingen vor 1 Stunde

Polizeieinsatz wegen Windspiels

Am Sonntagmittag kam es zu einem Einsatz der Polizei, da sich die Bewohnerin eines Reihenhauses in Kitzingen durch das Windspiel ihres Nachbarn gestört fühlte. Vor Ort wurde von den eingesetzten Beamten zuerst das Frühlingsfest akustisch wahrgenommen, da sich die Einsatzörtlichkeit in unmittelbarer Nähe hierzu befand. Die Dame fühlt sich laut Polizei offenbar schon länger gestört, da sie bereits im Vorfeld mit dem Ordnungsamt der Stadt Kitzingen in Kontakt stand.