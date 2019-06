Kitzingen vor 19 Minuten

Polizeibericht

Ein 17-jähriger befuhr am Samstag die Kaiserstraße im Iphöfer Ortsteil Nenzenheim. Im Kreuzungsbereich mit der Unteren Bergstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Bein und Kinn zu. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 17-Jährige alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst.