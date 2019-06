Polizeibericht

Rechts vor Links missachtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Mitsubishi in der Kolpingstraße in Dettelbach unterwegs und übersah einen von rechts auf der Karl-Mader-Straße fahrenden Wagen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000 Euro. Da an den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr Dettelbach alarmiert werden.

Vorfahrt missachtet

Am Freitagvormittag wollte eine 50-jährige Autofahrerin mit ihrem Beetle vom Kirchplatz nach links in die Volkacher Straße in Sommerach abbiegen. Dabei übersah sie einen Touran, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden am Beetle beläuft sich auf 1000 Euro. Der Schaden an dem Touran wird auf 2000 Euro geschätzt.

Beim Ausfahren von der Kupplung gerutscht

Ein 76-jähriger Rentner ist am Freitagabend beim Versuch aus seiner Ausfahrt in die Hauptstraße in Mainstockheim zu fahren von der Kupplung gerutscht und quer über die Hauptstraße gegen die gegenüberliegende Hauswand geprallt. Dabei entstand Schaden von über 1000 Euro.

Motorroller entwendet

Zwischen vergangenen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter in der Südtiroler Straße in Kitzingen aus einem Carport ein roter Motorroller der Marke Yamaha samt Schutzhelm entwendet.

Fahrraddiebe unterwegs

Zwischen vergangenen Mittwochabend und Freitagmorgen wurden in der Straße „An der Mühle“ in Volkach aus einem Carport-Nebenraum zwei Fahrräder entwendet. Der Raum war nicht verschlossen. Es handelte sich um ein blaues MTB der Marke Scott/Aspect, Reifengröße 26 Zoll, und ein weißes MTB der Marke Haibike, Reifengröße 24 Zoll. Zur gleichen Zeit wurde aus dem Nachbaranwesen ein im offen zugänglichen Hof stehendes schwarzes Jugendfahrrad der Marke Winora/Bluster entwendet.

Hinweise in den fraglichen Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.