Polizeibericht: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen ereignete sich in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Autofahrerin bog nach links in die Westtangente ein. Hierbei, so die Polizei, übersah die Frau einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Toyota. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.