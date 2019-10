Polizeibericht: Unfälle und Straftaten vom Wochenende

Beim Rangieren Auto

angefahren und geflüchtet

Gegen 17 Uhr beobachtete ein Zeuge wie der Fahrer eines blauen Pkw mit ausländischem Kennzeichen beim Rangieren in Kitzingen in der Kaiserstraße rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Laut Polizeibericht wurde dabei die Front des Wagens beschädigt. Der Fahrer flüchtete. der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Beim Ausweichen

in Zaun gefahren

Einem weißen SUV, der mittig in der Fahrbahn fuhr und ihr entgegen kam, musste am Freitag gegen 11.30 Uhr im Mönchshöflein, in Rödelsee, eine 24 Jährige mit ihrem Auto ausweichen. Dabei fuhr sie, wie die Polizei mitteilte, zu weit nach rechts und geriet an einen Gartenzaun. Am Zaun entstand kein Schaden, am Auto der 24-Jährigen wurde die rechte Seite verkratzt. Der Fahrer des SUV fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Vorfahrt mißachtet

Weil eine 31-jährige Autofahrerin das für sie geltende „Vorfahrt gewähren“- Schild missachtete, kam es am Freitag um 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Großlangheim. Zu dieser Zeit war die Frau in der Albertshofener Straße unterwegs und wollte von dort nach links in die Hauptstraße einbiegen. Wie Polizei weiter mitteilt, mißachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Kitzingen fahrenden Fahrzeugs. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.

Vandalismus im

Pfadfinderheim

In der Zeit vom 18. Oktober bis zum 25. Oktober drangen Unbekannte in das unversperrte Pfadfinderheim „Schwarzer Adler“ in Kitzingen in der Ritterstraße ein und verwüsteten das Mobiliar. Es wurden Schubfächer herausgerissen und mit einer Axt eine Statue beschädigt. Der Schaden wird von Polizei auf circa 175 Euro geschätzt.

Einhandmesser

gefunden

Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof in Kitzingen fanden Polizeibeamte am Samstag gegen 2 Uhr bei einem 18- jährigen Mann ein Einhandmesser. Bei dem Messer handelt es sich laut Polizeibericht um eine verbotene Waffe im Sinne des Waffengesetzes. Das Messer wurde sichergestellt und gegen den jungen Mann wird Anzeige erstattet.

Personenbeförderung

ohne Genehmigung

Einen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines Kleinbusses am Freitag gegen 23 Uhr auf der B8 in Iphofen fest. Laut Polizeibericht transportierte der 38-jährige Fahrer gewerblich im Linienverkehr neun Personen von Rumänien nach England, ohne eine Genehmigung zu besitzen. Vom Fahrer, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung erhoben.

HInweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 141-0.