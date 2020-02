Polizeibericht: Parkrempler und drei Wildunfälle

Fehler beim Ausparken

Am Donnerstagnachmittag parkte eine 39-Jährige mit ihrem Auto in der Richthofenstraße in Kitzingen rückwärts aus einem Parkplatz. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt, wobei laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro entstand.

Teure Unachtsamkeit

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto die Moltkestraße in Kitzingen. Aus Unachtsamkeit geriet der Mann nach rechts und streifte einen geparkten BMW. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw die Staatsstraße 2260 zwischen Volkach und Obervolkach. Aus Unachtsamkeit fuhr die Frau auf einen davor haltenden VW hinten auf. Es entstand ein Gesamtschaden von 8500 Euro, so die Polizei.

Wildunfälle

Im Laufe des Donnerstags ereigneten sich im Landkreis Kitzingen drei Wildunfälle: auf der Staatsstraße 2270 zwischen Kitzingen und Sulzfeld, auf der Kreisstraße 23 zwischen Marktbreit und Michelfeld und auf Kreisstraße 12 zwischen Großlangheim und Hörblach. Hier wechselten drei Rehe über die Fahrbahnen. Die Tiere wurden von den Fahrzeugen erfasst und überlebten den Aufprall nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro.