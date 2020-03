Polizeibericht: Mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend führten die Ordnungshüter auf der Bundesstraße 8 in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde bei einer 34-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch festgestellt. Der vor Ort durchgeführte Test ergab das Ergebnis von 0,98 Promille. Die Weiterfahrt der Frau mit ihrem Pkw wurde unterbunden. Sie erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Mainbernheimer Straße in Kitzingen. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Ordnungshüter bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann verweigerte den ihm angebotenen Test. Daraufhin wurde die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.

Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Staatsstraße 2421 zwischen Greuth und Stierföfstetten. In einer Linkskurve kam der Mann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß der Pkw gegen ein dortiges Hinweisschild. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Graffiti an Mauer angebracht

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ereigneten sich im Amselweg in Volkach zwei Sachbeschädigungen. Unbekannte besprühten zwei nebeneinander liegende Gartenmauern mit schwarzer Farbe. Es wurden die Schriftzüge „ILF“ und „FCN“ angebracht. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr kam es am Zahn in Mainbernheim zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Windschutzscheibe eines geparkten Mazdas. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.