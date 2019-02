Polizeibericht: Falsche Führerscheine, aufmerksame Zeugin

Griechische Führerscheine waren falsch

Eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg hat am Freitag kurz vor Mitternacht an der Tank- und Rastanlage Haidt-Süd zwei Autos mit Duisburger Kennzeichen gestoppt. Die beiden Fahrer legten bei der Kontrolle jeweils griechische Führerscheine vor, die von den Beamten sofort als Totalfälschungen erkannt wurden. Die Weiterfahrt der Beiden wurde unterbunden. Gegen sie wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Tankbetrüger von Haidt-Süd durch die Grenzpolizei Passau gestoppt

Einen flüchtigen Tankbetrüger stoppte eine Streife der Grenzpolizei Passau am Samstag, kurz nach Mitternacht, vor der österreichischen Grenze. Gegen 19.30 Uhr hatte dieser an der Tank- und Rastanlage Haidt-Süd seinen britischen Wagen mit rund 60 Litern Diesel betankt. Der Fahrer war sofort danach ins Fahrzeug eingestiegen und in Richtung Autobahn weitergefahren. Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnten schließlich die Grenzer das Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen. Der Fahrer räumte bei der Kontrolle die Tat ein. Gegen ihn wird nun wegen Betrugs ermittelt.

Zu tief ins Glas geschaut

Ein Bier zu viel getrunken hatte der Fahrer eines Audi aus dem Kreis Kirchheimbolanden (Pfalz). Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Haidt-Süd am Freitag gegen 17 Uhr stellten die Kontrollbeamten bei dem 32-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Alko-Test ergab eine Messung von 1,0 Promille. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwarten nun ein Bußgeldbescheid und ein einmonatiges Fahrverbot.

Tankbetrügerin auf frischer Tat gestoppt

Am Freitag gegen 8.30 Uhr tankte eine 44-jährige Frau aus dem Landkreis München an der Tank- und Rastanlage Haidt-Nord für rund 100 Euro Kraftstoff in ihren SUV und fuhr weiter, ohne die Tankschuld zu begleichen. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte eine Streife das Fahrzeug an der Anschlussstelle Heidingsfeld stoppen. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurde die Frau zurück zum Tatort gelotst, wo sie die Tankschuld begleichen musste. Ein Strafverfahren wegen Tankbetruges wurde eingeleitet.

Grauen Mercedes zweimal beschädigt

Ein unbekannter hat am Samstag zwischen 20 und 23 Uhr einen grauen Mercedes, der in der Hauptstraße in Reupelsdorf abgestellt war, an der linken hinteren Türe zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Bereits zwischen Freitagabend, 18. Januar und Samstagmittag, 19. Januar, war das gleiche Fahrzeug an gleicher Stelle ebenfalls an der linken Fahrzeugseite, damals vom Kotflügel bis zur Fahrertüre, ebenfalls durch Zerkratzen beschädigt worden. Der dabei entstandene Schaden betrug gar 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 141-0 entgegen.

Besitzer von weißer Limousine gesucht

Bereits am Dienstag, 12. Februar, gegen 15.45 Uhr hat eine Zeugin in Segnitz, Frickenhäuser Straße, beobachtet, wie ein Sattelzug im Vorbeifahren an einer geparkten, weißen Limousine hängenblieb. An diesem Fahrzeug fiel nach dem Anstoß die Außenspiegelkappe zu Boden. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Aufliegers des Sattelzuges und gab dieses an die Polizei weiter. Sie selbst hatte zwischenzeitlich auch festgestellt, dass der beschädigte Wagen die Unfallstelle verlassen hatte. Nachdem sich bisher kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet hat, wird nun auf diese Weise versucht, diesen zu ermitteln.