Kitzingen vor 1 Stunde

Polizeibericht: Eine Alkoholfahrt und ein totes Reh

Am Dienstagabend kontrollierten Polizisten in der Königsberger Straße in Kitzingen einen 29-Jährigen in seinem Auto und stellten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test vor Ort ergab 1,28 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.