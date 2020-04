Polizeibericht: Ein Wildunfall und ein beschädigter Hydrant

Am Montagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Wörthstraße/Hindenburgring Süd in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Auto nach links ein und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Lkw-Gespannes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Schaden von etwa 2200 Euro entstand, berichtet die Polizei.

Lkw fuhr gegen Hydranten

Am Montagfrüh fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer in der Hofstraße in Buchbrunn aus einem Grundstück aus. Hierbei stieß der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem Lkw gegen einen dortigen Oberflurhydranten. Dieser wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.Reh

Reh wechselt bei Rehweiler über die Straße

Am Montagfrüh fuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto auf der Kreisstraße 51 zwischen Rehweiler und Dürrnbuch. Hier wechselte ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Das Tier rannte anschließend in unbekannte Richtung davon. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.