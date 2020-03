Polizeibericht: Ein Diebstahl und ein Fluchtversuch

Lehrerin Geld aus

der Handtasche gestohlen

Ein noch unbekannten Täter hat am Donnerstag zwischen 7.45 und 13.15 Uhr in Schwarzach aus der Handtasche einer Lehrerin der Grundschule Schwarzacher Becken einen größerer Geldbetrag gestohlen. Ein vager Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann, der im Tatzeitraum im Schulbereich gesehen wurde. Er wird mit grauen mittellangen Haaren, einer schwarzen Lederjacke sowie brauner Hose beschrieben.

Wahlplakate in

Wiesentheid beschädigt

Erst jetzt wurde der Polizei gemeldet, dass ein noch unbekannter Täter in der Zeit vom 15. bis zum 17. Februar im Ortsbereich von Wiesentheid mehrere Wahlplakate abgerissen und Plakatständer zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.

Fahrbahnbegrenzung

beschädigt

Am Samstag konnte eine Anwohnerin gegen 13.30 Uhr beobachten, wie der Auflieger eines Sattelzuges in der Raiffeisenstraße in Rüdenhausen über einen Plastikpfosten fuhr, der zu einer Fahrbahnbegrenzung gehört. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, ohne sich den Schaden zu betrachten. Schaden: 50 Euro beziffert.

Betrunken

Unfall verursacht

Ein Zeuge hat am Samstag um 15.40 Uhr beobachtet, wie im Gewerbegebiet ConneKT in Kitzingen ein Wagen gegen den Zaun einer Firma fuhr und diesen beschädigte. Anschließend sammelten zwei Männer abgefallene Fahrzeugteile ein und entfernten sich vom Unfallort. Eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen konnte kurz darauf das Auto noch im Gewerbegebiet stellen. Der Fahrer, ein 34-Jähriger, hatte zu diesem Zeitpunkt fast 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Denn wie sich herausstellte, hat der 34-Jährige das Auto lediglich von der Unfallstelle weggefahren. Den Unfall hat laut Aussage sein 30-jähriger Beifahrer verursacht. Er hatte 2,1 Promille.

24-Jähriger flüchtet

vor der Polizei

Eine Polizeistreife wollte am frühen Sonntagmorgen ein Auto auf der Nordtangente in Kitzingen kontrollieren. Anstatt anzuhalten, versuchte der BMW-Fahrer zu flüchten. Er fuhr mit etwa 80 Stundenkilometer durch eine 30er-Zone, bis ihn die Polizisten stoppen konnte. Den Beamten fiel sofort der deutliche Alkoholgeruch des Fahrers auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 2 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mercedes-Fahrer mit

0,8 Promille gestoppt

Am Samstag um 16.30 Uhr stoppte die Polizei einen 54-jähriger Mercedes-Fahrer zur Verkehrskontrolle in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Aufgrund Alkoholgeruch wurde bei ihm ein Test durchgeführt, der einen Wert von 0,8 Promille ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Schon zur Mittagszeit

betrunken unterwegs

Um 12.30 Uhr hat die Polizei Im Seelein in Volkach einen Autofahrer zur Kontrolle gebeten. Da den Polizisten der Alkoholgeruch auffiel, war ein Test unumgänglich. Dieser ergab einen Wert von 0,8 Promille, weshalb die Weiterfahrt verboten wurde. Den 57-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.