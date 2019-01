Polizeibericht: Diebstähle, Körperverletzung, Unfälle

Erst Frau geschlagen, dann alkoholisiert Auto gefahren

Ein 78-jähriger Mann schlug in einem Café in Volkach, Am Alten Bahnhof, am Freitag, gegen 17 Uhr seiner gleichaltrigen Frau mit der Faust auf den Kopf. Als eine Zeugin der Frau helfen wollte und die Polizei rief, fuhr der offensichtlich alkoholisierte Mann mit seiner Frau im Auto weg. Als die Polizei den Mann kontrollierte, stellte sich heraus, dass er tatsächlich alkoholisiert war. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung läuft, teilt die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht vom Wochenende mit.

Elfjährige lief gegen Auto und erlitt eine Prellung

Ein elfjähriges Mädchen lief am Freitag gegen 14 Uhr im Dettelbacher Ortsteil Bibergau in der Ritterstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Effeldorfer Straße. Das Mädchen wollte die Fahrbahn nach links überqueren. Hierbei achtete sie nicht auf den Fahrzeugverkehr und lief gegen den Skoda eines 25-Jährigen, der die Ritterstraße in Richtung Effeldorfer Straße befuhr. Das Mädchen erlitt eine leichte Prellung.

Außenspiegel von geparktem Auto abgefahren und geflüchtet

Am Freitag, zwischen 15.30 und 18.30 Uhr blieb in der Sommer-acher Straße in Volkach ein Fahrzeug offensichtlich mit seinem rechten Außenspiegel an den linken Außenspiegeln von zwei geparkten Autos hängen und beschädigte sie. Der Schaden: 850 Euro. Der Unfallverursacher, dessen rechter Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein dürfte, fuhr davon.

Fahrzeugzulassung nur vorgetäuscht

Bei einer Polizeikontrolle am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr in Iphofen, Alte Reichsstraße, wurde bei einem GM-Pickup festgestellt, dass offensichtlich an den angebrachten Kennzeichen manipuliert worden war. Eine Überprüfung ergab, dass der Pickup nicht zugelassen war. Gegen den Eigentümer und Fahrer wird wegen Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung sowie Fahren ohne Zulassung ermittelt.

Aluleiter vom Laster gestohlen

Zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter auf dem Lkw-Parkplatz der Aral-Tankstelle im Mainfrankenpark Dettelbach von einem geparkten Laster eine etwa 3 Meter lange Aluleiter gestohlen.

Geldbörse aus der Handtasche gestohlen

Eine 89-jährige Frau befand sich am Freitag gegen 10.30 Uhr zum Einkaufen im Kaufland in Kitzingen, Am Dreistock. Während des Einkaufs hatte sie ihre Handtasche hinten an den Einkaufswagen gehängt.

Nachdem sie ihren Wagen kurz unbeobachtet in einem Gang stehen gelassen hatte und zu einem Regal gegangen war, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Ausweisen aus der Handtasche fehlte.

Autoreifen zerstochen

In der Wörthstraße in Kitzingen hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus gleich die beiden rechten Reifen zerstochen.

Verbotene Messer und Schlagstock sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers am Samstag gegen 2.30 Uhr in Kitzingen wurden von der Polizei in seinem Fahrzeug zwei verbotene Einhandmesser sowie ein Teleskopschlagstock und eine Soft-airpistole gefunden und sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird Anzeige wegen waffenrechtlicher Verstöße erstattet.

Hausmüll im Wertstoffsammelcontainer entsorgt

Am Freitag gegen 11 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Opel Vectra in Kitzingen, Königsberger Straße, Müllsäcke in einen Wertstoffsammelbehälter warf. Die Überprüfung ergab, dass sich in den Säcken Hausmüll befand. Gegen den 34-jährigen Fahrer des Opel Vectra wird Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Zu den ungeklärten Fällen bittet die Polizeiinspektion Kitzingen um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Täter gesehen haben, können sich bei der Polizei melden unter Tel.: (0 93 21) 141-0.