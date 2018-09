Polizeibericht: Beamte hatten viel zu tun

20-Jähriger schleudert von der Fahrbahn

Ohne Fremdbeteiligung kam am Samstag gegen 16.15 Uhr Uhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der junge Mann war auf der Staatsstraße von Rüdenhausen in Richtung Wiesentheid unterwegs, als er aus nicht bekanntem Grund nach rechts ins Bankett kam. Er steuerte gegen, kam ins Schleudern und rutschte schließlich nach rechts in den Straßengraben. Obwohl der Wagen einen Totalschaden davontrug, hatte der Fahrer nur leichte Verletzungen.

Unfallflucht: Geparktes Auto angefahren

Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr ein Unfallverursacher am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr in Sulzfeld in der Mathias-Schiestel-Straße einen geparkten Wagen an und beschädigte ihn erheblich. Der unbekannte Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Der Schaden: 4000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Bei der Kontrolle des 40-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades am Samstag gegen 10 Uhr auf der Strecke zwischen Wiesenbronn und Rödelsee stellte die Polizei fest, dass der Mann für das Kleinkraftrad nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Strafanzeige folgt.

Fahrverbot: Betrunken im Auto unterwegs

Am Samstag kontrollierten Polizisten gegen 21.45 Uhr in Kitzingen in der Wörthstraße einen 29-jährigen Autofahrer. Ein Alkotest ergab 0,58 Promille. Bußgeld und Fahrverbot sind nun fällig.

Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Am Samstag schlug ein unbekannter Täter in Wiesentheid zwischen 5 und 16 Uhr in der Straße Am oberen Lag die Autoscheibe eines dort geparkten Ford Focus ein. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug auf dem Firmenparkplatz einer Bäckerei abgestellt. Der Schaden: 100 Euro.

Rauschgift und verbotenes Messer gefunden

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Volkach, Im Seelein, einen 19-jährigen Mann. Dabei fanden sie nicht nur eine größere Menge illegaler Kräutermischungen, sondern auch ein beidseitig geschliffenes Springmesser. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Torpfosten angefahren und dann geflüchtet

Zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, wurde in Marktbreit, Pförtleinsgasse, ein Torpfosten aus Muschelkalkstein angefahren und verschoben. Der Schaden: rund 2000 Euro. Offensichtlich war ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren aus dem Winterseitenweg gegen den Torpfosten gefahren und dann weitergefahren, ohne sich zu melden. Der Fahrer beging Unfallflucht.

Handy gestohlen – Dieb erwischt

Am Freitag wurde einem Besucher des Bowling-Centers im Mainfrankenpark Dettelbach gegen 22.20 Uhr in einem unbeobachteten Moment sein Smartphone entwendet, das auf einem Tisch gelegen hatte. Der Geschädigte hegte einen Verdacht gegen einen anderen Besucher dort. Dieser gab vor, mit dem Geschädigten in der Toilette nach dem Smartphone suchen zu wollen. Hierbei holte er das Handy aus einem Ärmel hervor und täuschte vor, es dort gefunden zu haben. Ein 20-jähriger Bekannte des Smartphone-Diebes hate außerdem noch eine geringe Menge Marihuana im Auto.

Fahrrad vor dem Fitness-Center gestohlen

Während des Aufenthalts in einem Fitness-Center in Kitzingen, Flugplatzstraße, wurde einem 21-Jährigen am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr sein Mountainbike, Bitwin, schwarz-blau, gestohlen, das vor dem Fitness-Center mit einem Kettenschloss gesichert war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen unter Tel. (0 93 21) 141-0.