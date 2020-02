Polizeibericht: Auffahrunfälle und Drogenmissbrauch

10 000 Euro Schaden: Vorfahrt missachtet

Am Montagnachmittag fuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Wiesentheid und wollte nach links in die Sophienstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links auf der vorfahrtsberechtigten aus Richtung Feuerbach kommenden Audi. Die 42-jährige Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit ihrem Pkw gegen die linke Fahrzeugfront des Mercedes. Bei beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden von jeweils 5000 Euro.

Pkw fährt in den Straßengraben

Eine 23-Jährige war am Montagabend mit ihrem Suzuki auf der Staatsstraße von Krautheim in Richtung Obervolkach unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam die junge Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab, fuhr einen Leitpfosten um und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.

Rechts vor Links nicht beachtet – Fahrerin leicht verletzt

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Kitzinger Siedlung ein Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie war mit ihrem Opel im Texasweg unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat. An dem Seat entstand ein Totalschaden. Der Schaden am Opel beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Eine 24-Jährige ist am Montagnachmittag in der Repperndorfer Straße in Kitzingen mit ihrem Ford Fiesta auf einen vor ihr fahrenden VW aufgefahren. Der Schaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.

Beim Rangieren Auto beschädigt

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag im Tiefenstockheimer Weg mit seinem VW beim Rangieren in einer Parklücke gegen einen geparkten Toyota gestoßen. Dabei entstand Schaden von circa 750 Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Montagfrüh gegen 5.40 Uhr wurde bei Köhler ein Autofahrer angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden bei dem 19-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann musste deswegen die Beamten in die Dienststelle begleiten, auf der ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei einem positiven Befund erwartet ihn ein Bußgeldbescheid über mehrere hundert Euro sowie ein Fahrverbot.