Polizeibericht: Alkohol und Diebstahl

64-Jähriger beim Ladendiebstahl ertappt

Waren im Wert von 13 Euro wollte ein 64-jähriger Mann am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Hafenstraße in Marktbreit stehlen. Dabei wurde er allerdings vom Ladenpersonal beobachtet, das die Polizei verständigte. Nachdem die Beamten die Personalien des Mannes festgestellt hatten, konnte er wieder entlassen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.

61-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Karlsbader Straße in Kitzingen. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab das Ergebnis von 1,30 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

60-jähriger Autofahrer mit 2,26 Promille

Am Dienstagnachmittag stellten Beamte der Polizei bei einer Kontrolle in Dornheim in der Altmannshäuser Straße bei einem 60-jährigen Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Der Test ergab das stolze Ergebnis von 2,26 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.