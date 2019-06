Kitzingen vor 9 Stunden

Polizei sucht weiß lackiertes Fahrzeug

Am Sonntagnachmittag wurde in der Ritterstraße in Kitzingen ein geparkter Renault Twingo beschädigt, berichtet die Polizei. Die Besitzerin hatte ihr Auto um 14.30 Uhr geparkt. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie an der vorderen Stoßstange eine Beschädigung. Der Schaden dürfte nach Vermutungen der Polizei von einem weiß lackierten Fahrzeug verursacht worden sein. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.