Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Abtswind

Am Sonntag griff ein Unbekannter einen 22-Jährigen und einen 24-Jährigen auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung in der Steigerwaldstraße in Abtswind von hinten an und schlug ihnen mehrere Male gegen den Kopf. Der Mann hatte bereits auf der Veranstaltung eine verbale Auseinandersetzung mit den Beiden, heißt es im Polizeibericht.