Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Polizei sucht Unfallflüchtigen

In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 18.30 Uhr, wurde in Münsterschwarzach, in der Schweinfurter Straße, auf dem Gemeindeparkplatz, ein geparkter Skoda beschädigt. Beim Ausparken war ein Unbekannter an der vorderen linken Fahrzeugseite des Pkw hängen geblieben und flüchtete anschließend. Es entstand ein Schaden von circa 3500 Euro.