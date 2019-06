Gnötzheim vor 1 Stunde

Polizei stellt gestohlenes Rad sicher und sucht nach Dieb

Am Samstag ist der Polizei in Kitzingen mitgeteilt worden, dass seit mehreren Tagen vor dem Gnötzheimer Jugendhaus ein herrenloses Mountainbike der Marke Cube steht. Eine Überprüfung ergab, dass das Rad am 3. Juni zwischen 9 und 20 Uhr aus einer Garage in Obernbreit gestohlen worden war. Die Polizei fragt nun, ob jemand gesehen hat, unter welchen Umständen das Rad in Gnötzheim abgestellt war und wer dafür verantwortlich ist?