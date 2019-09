Kitzingen vor 42 Minuten

Polizei schnappte Alkoholsünder

Am Mittwochabend wurde am Hindenburgring Süd in Kitzingen eine 30-jährige Audifahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen.Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei der Frau auch Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.