Polizei nimmt zwei Gesuchte fest

Gegen 3 Uhr kontrollierten am Dienstag Verkehrspolizisten bei Geiselwind einen albanischen Reisebus, der auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Während der Kontrolle wurde ein 32-jähriger Mann festgestellt, der von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Wohnungseinbruchdiebstahl per Haftbefehl gesucht wurde, berichtet die Polizei. Darüber hinaus wurde ein zweiter Fahrgast kontrolliert, der von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetzes gesucht wurde. Beide Personen wurden festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren sind noch sieben andere Fahrgäste kontrolliert worden, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich länger als die erlaubten 90 Tage in der Bundesrepublik aufhielten und sich demnach illegal in Deutschland befinden. Da sie sich auf der Rückreise nach Albanien befanden, konnten sie, nach Zahlung einer Sicherheitsleistung, ihre Reise fortsetzen.