Polizei kontrolliert Pkw mit abgeklebten Kennzeichen

Gegen 11 Uhr am Mittwoch fiel einer Streifenbesatzung, die auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs war, auf der Rastanlage Haidt Süd ein Pkw auf, der mit offener Motorhaube auf einem Parkplatz stand. In Beisein des 43-jährigen Fahrers wurde dann eine Kontrolle durchgeführt, bei der die Beamten feststellten, dass das hintere Kennzeichen komplett mit Kreppband abgeklebt und mit „USA“ beschriftet wurde. Bei dem vorderen Nummernschild war die Länderkennung überklebt, heißt es in einer Pressemitteilung.