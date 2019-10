Polizei hatte den richtigen Riecher: Marihuana in der Unterhose

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen einen Polo, der mit vier Insassen besetzt war. Aus dem Fahrzeug drang dabei ein derartig intensiver Cannabisgeruch, dass laut Polizeibericht sämtliche Personen vor Ort durchsucht wurden. Nachdem in der Unterhose eines 17-Jährigen eine Plastiktüte mit knapp 70 Gramm Marihuana entdeckt wurde, versuchte sich ein 19-Jähriger der Untersuchung zu entziehen – und versuchte zu flüchten.

Nach einer - laut Polizeibericht - "kurzen Verfolgung zu Fuß" wurde der 19-Jährige jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen. Der Grund für den Ausreißversuch fand sich schnell: In einer Umhängetasche führte der junge Mann 30 Gramm Marihuana mit sich.

Den weiteren Fahrzeuginsassen, einer 19- und einem 22-Jährigen, konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.