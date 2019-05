Wiesentheid vor 6 Stunden

Polizei findet Rauschgift bei 16-Jährigem

Am Mittwochnachmittag führten die Ordnungshüter in Geesdorf in der Eisenbergringstraße eine Personenkontrolle durch. Bei einem 16-jährigen Jugendlichen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Dieses wurde sichergestellt und den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.