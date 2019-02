Politischer Aschermittwoch mit Katarina Barley

Zum 100-jährigen Jubiläum des Politischen Aschermittwochs kehrt die Partei zurück zu den Wurzeln dieser Traditionsveranstaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 6. März treffen sich die Roten im Wolferstetter Keller in Vilshofen. Die SPD Schweinfurt/Kitzingen fährt mit einem Bus dorthin.

In Vilshofen treffen sich zwei Jubiläen: Anlässlich des Jubiläumsjahres 100 Jahre Frauenwahlrecht und zwei Tage vor dem Internationalen Frauentag gibt es bei der SPD geballte Frauen-Power, heißt es in der Mitteilung. Neben Katarina Barley, Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin zur Europawahl, sprechen Maria Noichl, bayerische Spitzenkandidatin zur Europawahl und Bundesvorsitzende der sozialdemokratischen Frauen sowie Natascha Kohnen, die SPD-Landesvorsitzende.

Ein Bus fährt um 4 Uhr ab Schweinfurt-Naturfreundehaus, 4.20 Uhr Waigolshausen und 5 Uhr Kitzingen-Bleichwasen. Die Kosten betragen 20 Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: (09721) 715777 oder per Email an: isabella.walter@spd.de