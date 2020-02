Politiker-Speed-Dating mit den OB-Kandidaten in Kitzingen

An diesem Freitag, 14. Februar, bietet die Volkshochschule Kitzingen um 19 Uhr in der Alten Synagoge einen Speed-Dating-Abend mit den fünf Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl an. Bei diesem innovativen Angebot der politischen Bildung ist laut Pressemitteilung ein direkter Austausch mit den Kandidaten möglich.

Dabei kommt es auf schnelle Fragen und kurze Antworten an. Nach einer kompakten Einführung und einer kurzen Vorstellungsrunde geht es los: Jeder Kandidat steht mit maximal sechs Wählern an einem Tisch. In zehn Minuten können gezielt Fragen gestellt werden, die kurz und knapp beantwortet werden.

Danach kommt ein neuer Kandidat an den Tisch. Nach circa 90 Minuten ist alles vorbei. Der große Vorteil des Formats bestehe darin, dass ein persönliches Kennenlernen in kleiner Runde stattfinde und direkt Fragen gestellt werden könnten. Der Abend sei laut Veranstalter besonders auch für Erstwähler geeignet.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich. Voraussetzung ist die Wahlberechtigung und der Wohnsitz in Kitzingen. Die Veranstaltung wird von Maike Rothwinkler und Marian Hummel, Studenten der Politikwissenschaften und Soziologie, moderiert. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung bei der Vhs Kitzingen unter Tel.: (09321) 92994545 oder im Internet unter www.vhs.kitzingen.info