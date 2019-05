Poetry-Slamer in Kitzingen: Abstimmen per Applaus

Beim Poetry Slam innerhalb der "Kitzinger Sprachwoche" geht auch der der bayerische Vizemeister Oliver Walter aus Spalt an den Start. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr in der Kitzinger Fastnachtakademie. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Oliver Walter: Frei nach unserem Motto "Kunst kann man nicht bewerten, wir machen es trotzdem" gibt es keine guten und schlechten Slammer, sondern nur erfolgreiche und nicht so erfolgreiche. Selten gewinnt der beste Text des Abends. Ich denke, ein guter Slammer ist, wer damit klar kommt und sich auf dieses Spiel einlässt.

Walter: Mit dem Auto. Aber im Ernst: Ich habe einige Male zugeschaut, und da ich zur Selbstüberschätzung neige, dachte ich mir: Das kann ich auch. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet dieses Mal recht zu behalten. Bei vielen Slams kann man sich einfach anmelden oder sogar am selben Abend auf die offene Liste eintragen. Slam ist bis heute ein offenes Format!

Walter: So pauschal eigentlich gar nicht. Die Szene in den USA oder auch Frankreich ist wieder eine ganz andere als im deutschsprachigen Raum. Letztlich sagt man oft "moderner Dichterwettstreit".

Walter: Weil Anglizismen nun mal besser performen. Und mehr Credibility bei den coolen people haben. Warum auch immer.

Walter: Insgesamt brauchte ich dafür drei Texte. Vorrunde, Finale und das finale Stechen, sozusagen das Finale des Finales. Und ja, das hat mich auch verwirrt. Im Finale las ich "Indoorspielplatz", im finalen Stechen dann meinen Text zur digitalen Revolution.

Walter: Insgesamt sind knapp 30 Poeten angetreten. Und Yannick Sellmann aus München hat mich geschlagen. Verdient. Aber ich hätte natürlich sehr gerne auch völlig unverdient gegen ihn gewonnen.

Walter: Unterschiedlich. In Franken meist sieben Minuten, am häufigsten ist wohl ein Zeitlimit von fünf Minuten.

Walter: Über alles mögliche aus meinem Lebensumfeld. Meinen Sohn, Begegnungen auf der Straße, alltägliche Situationen, die in meiner Phantasie eskalieren.

Walter: Von mir nicht! Aber meist gilt die Formel: Lyrik eher frei, Prosa darf man ruhig ablesen.

Walter: Nein, dafür ist das Angebot unter den Kollegen viel zu groß. Und vielfältig. Man hört immer wieder Texte, die einen mitreißen und begeistern, auch von bis dato völlig unbekannten Menschen. Das macht die Faszination für mich mit aus.

Walter: Wenige. Man darf laut Regelwerk keine Hilfsmittel verwenden, keine Verkleidungen. Ansonsten ist so ziemlich alles erlaubt.

Walter: Meist sehr gering. Inzwischen. Das war anfangs natürlich anders. Aber mit einer dreistelligen Anzahl an Auftritten ist man dann doch eher selten nervös. Wobei ein bisschen Adrenalin nie schadet, bevor man die Bühne betritt.

Walter: Sehr unterschiedlich. Manchmal mit einer Jury und Punktetafeln. Manchmal per Applaus oder auch per Murmeln, die das Publikum für den Favoriten abgeben kann.

Walter: Inzwischen habe ich eine gewisse Routine, im positiven Sinne. Ich packe meine Texte ein, ziehe mir ein nicht zu schmuddeliges Outfit an und los geht's. Gerade an einem Ort, an dem man noch nie war, kann man ja alle Texte noch lesen. Das ist toll. Da gibt es nicht viel vorzubereiten, sondern vor Ort zu sehen, worauf man selbst Lust hat und was das Publikum jetzt vielleicht brauchen könnte. Im Jahr sind es so um die 50 bis 60 Auftritte. Es gibt aber auch Menschen, meist noch am Studieren oder anderweitig viel Zeit habend, die auch auf 20 Auftritte im Monat kommen. Dafür bin ich inzwischen dann doch zu alt. Und zu verbraucht. Und zu gerne daheim.

Walter: Normales Leben? Sowas gibt's? Wenn ich nicht auf der Bühne stehe, bin ich als Trauredner, Moderator und Rhetorik-Coach tätig. Irgendwie erkenne ich da allmählich ein Muster ...