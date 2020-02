Volkach vor 56 Minuten

Podiumsgespräch in Volkach zu nachhaltiger Mobilität

Zu einem Podiumsgespräch mit den Volkacher Bürgermeister-Kandidaten lädt der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisgruppe Kitzingen, am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in das Pfarrheim Volkach ein. Die Bürgermeister-Kandidaten werden laut Pressemitteilung Rede und Antwort stehen zum Thema "Nachhaltige Mobilität in und um Volkach". Es sollen dabei folgende Themen angesprochen werden: Mainschleifenbahn – die nächsten Schritte zur Reaktivierung; Anbindung Volkachs an das Busnetz im Landkreis; Rad- und Fußverkehr; Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung. Die Moderation wird Christian Loos vom Vorstand des VCD Mainfranken übernehmen.