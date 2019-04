Platzwunde durch Maßkrug

Am Sonntag warf ein erheblich alkoholisierter 34-Jähriger gegen 4.45 Uhr am Rande einer Feier in einem Jugendclub in Michelfeld einen Maßkrug gezielt in Richtung eines 36-Jährigen, der an der Stirn getroffen wurde und eine Platzwunde davon trug, wie die Polizei Kitzingen berichtet.

Der Verletzte wurde vor Ort ärztlich versorgt. Bei dem Täter wurde ein Alkoholwert von 2,5 Promille gemessen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (abra)