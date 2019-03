Plastiktüten und Müllsäcke entsorgt

Unbekannte entsorgten in der Hauptstraße in Großlangheim an der Bushaltestelle ihren Hausmüll, berichtet die Polizei. Und das bereits über einen länger zurückliegenden Zeitraum. Es handelt sich um Plastiktüten und ganze volle Müllsäcke. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.