Planer präsentiert Gesamtentwurf für die Zukunft Wiesenbronns

Den Kindergartenneubau und einige bereits genehmigte Erweiterungen im Gewerbegebiet nahm Bürgermeisterin Doris Paul zum Anlass, gemeinsam mit den Mitgliedern des Gemeinderats über die künftige Entwicklung Wiesenbronns nachzudenken. Zu diesem Zweck stellte Planer Arno Weimann einen Gesamtentwurf für das ganze Dorf vor, den er als Diskussionsgrundlage für das Ratskollegium entwickelt hatte. Auch eine Umgehungsstraße fand darin Berücksichtigung.

Umgehung im Nordwesten

In diesem Plan verläuft die geplante Umgehung im Nordwesten des Ortes: sie biegt von der Rödelseer Straße ab und führt um das Gewerbegebiet, um auf die Straße nach Rüdenhausen zu stoßen. Damit, so Weimann, habe die Gemeinde die meisten Variablen innerhalb des Ortsgebietes. So sieht er unter anderem eine Erweiterung des Gewerbegebietes im Nordwesten vor. Außerdem möchte er Mischgebiete an der Kleinlangheimer Straße und einen Gürtel um das bisherige Dorfgebiet ausweisen. Im Süden soll an die bestehende Bebauung ein Wohngebiet anschließen.

Vorgesehen sind auch Sondergebiete für Energie im Bereich der bestehenden Biogasanlage, beziehungsweise Parkflächen als Reisemobilstellplätze. Als reine Grünflächen sieht der Planer die Bereiche am Dürrbach, am Wiesbach und am Koboldsee. "Insgesamt erzeugen wir so eine runderes Ortsbild", erläuterte Weimann. Seinen Entwurf bezeichnete er ausdrücklich als Diskussionsgrundlage, die auf Herz und Nieren geprüft werden müsse.

Unterschiedliche Meinungen

Mit dem geplanten Verlauf der Umgehung waren die meisten einverstanden, bei der Ausweisung von Wohngebieten gingen die Meinungen auseinander. So befürchtete Anton Hell, dass ein Wohngebiet nahe des Sportplatzes zu Schwierigkeiten wegen des Lärmbelästigung führen könnte. Angesichts der vielen Leerstände im Ort halte er das geplante Wohngebiet auch für zu groß.

Reinhard Hüßner wünschte sich mehr Natur- und Landschaftsschutz in der Planung. Er wünscht sich eine ortsnahe Umgehung, um die Flächenversiegelung im Rahmen zu halten. Arno Weimann machte klar: "Wir werden hier und heute keine Entscheidungen treffen. In einer eigenen Arbeitssitzung können wir über die Details sprechen und dann müssen die Pläne den Trägern öffentlicher Belange vorgelegt werden." Bürgermeisterin Paul empfahl, das Thema in den nächsten Sitzungen immer wieder aufzugreifen.

Rückhaltebecken genehmigt

Bürgermeisterin Paul freute sich über eine Spende der Sparkassen-Stiftung in Höhe von 1500 Euro für den Spielplatz in Wiesenbronn.

Erneut auf der Tagesordnung war auch der sogenannte Havariewall für die Biogasanlage von Heinrich Düll. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen muss der Bauherr ein Rückhaltebecken errichten, falls seine Anlage ein Leck bekommt. Dafür möchte er einen Erdwall errichten, das Becken wird mit Lehmboden verfüllt, sodass ein Versickern ausgeschlossen werden soll. Die Verwaltung hat das Vorhaben geprüft und vorbehaltlich einer Prüfung durch die entsprechenden Stellen im Landratsamt eine Genehmigung vorgeschlagen. Der Bauherr war in der Sitzung anwesend und stellte klar, dass vor der Inbetriebnahme eine Dichtigkeitsprüfung des Beckens vorgenommen werde. Unter der Voraussetzung, dass auch das Landratsamt zustimmt, zeigten sich die Räte mit dem Bau einverstanden.

Die Kühlzelle im Seegarten ist zum wiederholten Mal defekt, das Aggregat muss ausgetauscht werden, informierte Doris Paul. Die Kosten für Austausch und Reparatur belaufen sich auf circa 5000 Euro. Da zum Weinfest Anfang August die Zelle wieder laufen müsse, genehmigten die Räte die Reparaturmaßnahme.

Die Platten für Urnengräber auf dem Friedhof werden teurer. Bislang wurden sie nach Bedarf angefertigt. Die Herstellerfirma teilte nun mit, dass sich die Preise erhöhen würden. Bevor die Gemeinde den neuen Preis akzeptiert,will sie ein Alternativangebot einholen, beschlossen die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag.