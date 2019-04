Planenschlitzer auf der A 3 unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag waren laut Polizeiinformationen Diebe auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs: An der Rastanlage Haidt zerschnitten sie die Plane an einem Sattelzug-Auflieger und entwendeten 30 neuwertige Autoreifen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. Der Diebstahl war dem Fahrer des Lkws gegen 2:30 Uhr, er hatte seinen Sattelzug am Mittwochabend um 22 Uhr auf der Rastanlage Haidt in Richtung Frankfurt geparkt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302-9100 entgegen.