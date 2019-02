Planenschlitzer am Autohof unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch waren Diebe auf dem Autohof in Geiselwind am Werk. An drei Sattelaufliegern schlitzen sie nach Polizeiinformationen die Planen ein und entwendeten schließlich 100 neuwertige Autoreifen von einem der drei Auflieger. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 10.000 Euro.

Am frühen Mittwochmorgen meldete sich ein Kraftfahrer, der seit Dienstagabend gegen 22 Uhr auf dem Autohof in Geiselwind seine Ruhezeit verbrachte, bei der Autobahnpolizei. Bei ihrer Abfahrtskontrollen gegen 5.20 Uhr hatten drei Männer aus Ungarn Schlitze in den Planen ihrer Auflieger bemerkt. Bei einem der drei wurden 100 neuwertige Autoreifen von der unverschlossenen Ladefläche entwendet. Bei den anderen fehlte nichts.

Von den Täter fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302/9100 entgegen.