Planenschlitzer am Autohof unterwegs

In der Nacht zum Dienstag waren Diebe auf dem Autohof in Geiselwind am Werk: An drei Sattelaufliegern schlitzten sie die Planen ein, vom vierten entwendeten sie zwei Auffahrrampen. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 2000 Euro.

Am frühen Morgen meldeten sich vier Kraftfahrer, die seit Dienstagabend gegen 22 Uhr auf dem Autohof in Geiselwind ihre Ruhezeit verbracht hatten, bei der Autobahnpolizei. Bei ihren Abfahrtskontrollen gegen 4.15 Uhr hatten die Männer aus Rumänien, Tschechien und Österreich Schlitze in den Planen ihrer Auflieger bemerkt. Von der Ladung fehlte nichts, heißt es im Pressebericht.

Der vierte Brummifahrer, auf dessen Tieflader eine Sattelzugmaschine stand, zeigte einen Diebstahl an. Nach Erkenntnissen der Polizisten, hatten sich mindestens zwei unbekannte Täter an dem Sattelzug zu schaffen gemacht und zwei schwere Auffahrrampen von der Ladefläche gelöst und abtransportiert. Von den Täter fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nehmen die Beamten der VPI Würzburg-Biebelried unter Tel.: (09302) 9100 entgegen.