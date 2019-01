Plane schlägt gegen Windschutzscheibe

Am Montagvormittag stellte ein Kraftfahrer in der Haidter Straße in Kleinlangheim seinen Lkw ab. Er führte anschließend Ladetätigkeiten durch und öffnete dafür die Plane des Lkw-Anhängers. In dem Moment als er einen Stapler vom Lkw holen wollte, fuhr eine Frau mit ihrem Pkw an dem Anhänger vorbei. Dabei schlug die Spannvorrichtung der Plane gegen die Windschutzscheibe,so die Polizei. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.