Plan für Kindergarten-Bau wird eingereicht

Der Bauplan zur Errichtung eines neuen Kindergartens in Abtswind wird nun beim Landratsamt eingereicht. In der Sitzung des Gemeinderats hatte Bürgermeister Jürgen Schulz die Unterlagen dabei, die als Entwurf bereits vom Gremium abgesegnet waren. Die Pläne gehen nun an die Regierung und an die weiteren Behörden. Läuft alles, wie erhofft, dann möchte die Gemeinde noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen. Das komme jedoch darauf an, wie lange die Genehmigung brauche und ob sich später entsprechend Baufirmen auf die Ausschreibung melden, sagte Bürgermeister Jürgen Schulz.

Neubau am Ortseingang

Die Fläche für den neuen Kindergarten befindet sich am westlichen Ortseingang und liegt am Stämmbauersweg, der als Umfahrung für den Ortskern dient. Direkt daran grenzt der Spielplatz, der ebenso wie das Baugrundstück im Besitz der Gemeinde ist. Nachdem für den Bereich kein gültiger Bebauungsplan besteht, kann das Ganze im Freistellungsverfahren abgewickelt werden.

Beim Plan gab es nur geringfügige Änderungen zum Vorentwurf. So fällt das gesamte Gebäude mit einer Größe von 30,25 Meter auf 18,14 Meter etwas größer aus, als zunächst gedacht. Es wird ein Satteldach mit einer Dachneigung von sechs Grad bekommen. Als Farbe für die Dacheindeckung wird rot verwendet.

Der Neubau bietet Platz für eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern, sowie eine Krippengruppe für Kleinkinder mit zwölf Plätzen. Das eingeschossige Gebäude kann bei Bedarf auf dem Grundstück um jeweils eine Gruppe erweitert werden. Bisher ist der Hort im ehemaligen Schulhaus in der Ortsmitte untergebracht. Ein Umbau nach den aktuellen Vorschriften wäre zu aufwändig gewesen, also entschloss sich die Kommune, am Ortsrand gleich neu zu bauen. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür als Kosten vorgesehen.

In der Sitzung gab Bürgermeister Schulz zudem die Beträge bekannt, die die Abtswinder Vereine und Gruppen als Förderung für ihre Jugendarbeit erhalten. Insgesamt stehen 5000 Euro zur Verfügung, die sich anhand der dort betreuten Kinder und Jugendlichen wie folgt aufteilen: Evangelische Kirchengemeinde: 2295 Euro; TSV: 1380 Euro; Wasserwacht: 517 Euro; Jugendfeuerwehr: 471 Euro; Posaunenchor: 335 Euro.

Neue Spielgeräte

Im Gemeinderat wurde zudem besprochen, dass der Spielplatz in der Weinstraße aufgewertet wird. Nach einem Ortstermin mit Anwohnern soll dort ein Trampolin eingebaut werden, dazu ist eine so genannte Vogelnestschaukel angedacht. Das Projekt soll im Herbst ausgeschrieben werden.

Außerdem stellte Bürgermeister Schulz die Idee vor, aus den bisher drei Schulbus-Haltestellen im Ort künftig zwei zu machen. Dazu hatte auch das Busunternehmen geraten, das die Auflösung der Haltestelle in der Siedlung vorschlug. Das leuchtete den Räten ein. Neben der Haltestelle in der Ortsmitte wird es in Zukunft nur noch die an der Kelterhalle geben. Der genaue Platz dort wird bei einem Ortstermin festgelegt, hieß es.