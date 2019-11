Geiselwind vor 1 Stunde

Pkw rutscht von der A 3 in den Straßengraben

Ein Auto, das mit Tempo 100 auf der A 3 unterwegs gewesen war, rutschte am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in den Straßengraben. Verletzt wurde zum Glück keiner, wie die Polizei schreibt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.