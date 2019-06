Kitzingen vor 8 Stunden

Pkw rollt auf geparkten Golf

Am Donnerstagabend wurde in der Keltenstraße in Kitzingen auf dem Parkplatz des Krankenhauses ein geparkter VW Golf beschädigt. Ein Fahrzeugbesitzer hatte offensichtlich vergessen, beim Abstellen seines Fahrzeuges dieses gegen Wegrollen zu sichern. Laut Polizeibericht machte sich das Fahrzeug selbständig und rollte gegen den Golf. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2500 Euro.