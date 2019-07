Kitzingen vor 13 Minuten

Pkw mutwillig zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter einen Daimler Benz, der in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen am Parkplatz eines Bankgebäudes parkte. Wie die Polizei mitteilte, verliefen die Kratzspuren über beide Fahrzeugtüren auf der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt.