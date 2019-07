Volkach vor 32 Minuten

Pkw mutwillig zerkratzt

Am Alten Bahnhof in Volkach, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes, zerkratzte ein Unbekannter am Montag zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die linke, hintere Fahrzeugseite eines geparkten Fords. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 700 Euro.