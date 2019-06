Pkw kollidiert mit Gegenverkehr

Am Freitagmittag wollte ein aus Großlangheim kommender 18-jähriger Ford-Fahrer von der Staatsstraße 2272 nach links auf die Staatsstraße 2271 in Richtung Marktbreit abbiegen. Hierbei beschleunigte er laut Polizei jedoch so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte zunächst in die gegenüberliegende Leitplanke. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr der Staatsstraße und kollidierte dort mit einem Pkw-Gespann eines 53-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von über 17.000 Euro.