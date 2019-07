Dettelbach vor 50 Minuten

Pkw in Maingasse beschädigt

In Dettelbach, am Parkplatz in der Maingasse, stieß ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr, mit seinem Pkw gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde laut Polizeibericht an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter.