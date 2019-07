Picknick und Open-Air-Kino

Zu Picknick & Open-Air-Kino auf dem Festplatz am Bleichwasen lädt der Kitzinger Stadtmarketingverein gemeinsam mit dieser Zeitung und dem Roxy Kino ein. An diesem Donnerstag, 18. Juli, um 20.30 Uhr startet das Open-Air-Kino mit dem Musikdrama „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“. Am Freitag, 19. Juli, ebenfalls um 20.30 Uhr, steht die französische Komödie „Made in China“ auf dem Programm.

Karten gibt's jeweils zu fünf Euro in der Tourist-Information, Schrannenstraße 1, im Büro des Stadtmarketingvereins in der Alten Burgstraße 5 und im Roxy-Kino, Rosenberg 1. Dort können Filmfans auch einen Kitzinger-Picknickkorb kaufen. Ausgegeben wird der Korb am Abend vor Ort. Bei Regen finden die Vorstellungen im Roxy-Kino statt.