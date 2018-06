Picknick und Kino am Main

Picknick & Kino im Park heißt das Angebot des Kitzinger Stadtmarketingvereins, gemeinsam mit dieser Zeitung und dem vor der Wiedergeburt stehenden Roxy Kino am Freitag am Bleichwasen Kitzingen.

Um 16.30 Uhr (Einlass 16 Uhr) wird auf dem Gelände, wo an diesem Mittwoch wieder die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sind, das Dschungelbuch gezeigt.

Der Eintritt für den Klassiker ist kostenlos. Es gibt 800 Plätze. Wer sicher einen haben will, sollte sich die Tickets in der Touristinformation oder beim Stadtmarketingverein besorgen. Ansonsten kommt jeder rein, solange Platz ist, sagte Frank Gimperlein vom Stadtmarketing.

Um 20 Uhr öffnen sich die Tore für Lommbock, eine Filmkomödie aus dem Jahr 2017 und die Fortsetzung des Films „Lammbock – Alles in Handarbeit“ mit Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen. Karten gibt's auch hier bei der Tourist-Info und im Büro des Stadtmarketingvereins in der Alten Poststraße (Freitag 9 bis 13 Uhr).

Dort kann man auch das Zusatzangebot buchen: Für 20 Euro können die Filmfans den Kitzinger-Picknickkorb kaufen, zwei Karten sind dann inklusive. Ausgegeben wird der Korb am Abend vor Ort. Dort gibt es auch Getränke und Knabberein. Die Filmfans können Decken mitbringen, es gibt aber auch Sitzmöglichkeiten.

Weitere Infos: www.kitzingen-kanns.de